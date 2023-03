Empresa francesa Leroy Merlin cede controle de suas operações na Rússia

A empresa francesa de bricolagem e construção Leroy Merlin anunciou nesta sexta-feira (24) que cederá o controle de suas operações na Rússia, criticadas pela Ucrânia, que acusou a companhia de patrocinar a "maquinaria de guerra" de Moscou.



Muitas empresas ocidentais fecharam suas portas após a invasão à Ucrânia e após a aplicação de sanções contra a Rússia.



A matriz da Leroy Merlin, Adeo, anunciou que "cederá o controle" de suas atividades à direção local na Rússia, onde é uma das principais empregadoras estrangeiras.



Esta operação "vai permitir preservar os empregos dos 45.000 funcionários e manter a atividade da empresa", disse em nota o grupo francês.



"Este processo é o resultado de um trabalho iniciado há vários meses em cumprimento com as normas internacionais", indicou o conglomerado, que detalhou que a operação está sujeita a aprovação das autoridades russas.



Muitas empresas estrangeiras abandonaram o mercado russo após o início da guerra, mas a família Mulliez, proprietária da Leroy Merlin, do grupo de distribuição Auchan e da esportiva Decathlon, manteve suas operações no país.



A Leroy Merlin tem 113 lojas na Rússia, seu segundo mercado após a França, e o país representa até 20% de seu faturamento.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, criticou o Auchan e a Leroy Merlin em um discurso ao Parlamento da França o ano passado, afirmando que "devem deixar de patrocinar a maquinaria de guerra russa".