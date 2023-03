Protestos de quinta-feira na França deixaram 457 detidos e 441 policiais feridos

Um total de 457 pessoas foram presas e 441 policiais e gendarmes ficaram feridos na quinta-feira na França, no nono dia de protestos contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin, nesta sexta-feira.



O ministro, que falava ao canal CNews, disse ainda que houve 903 incêndios de mobiliário urbano ou lixo em Paris durante os protestos.



Darmanin denunciou a "radicalização" de alguns manifestantes, e criticou a violência da "extrema esquerda", que segundo ele exige uma "mensagem coletiva de condenação".



"O país tem de acordar e condenar a extrema esquerda e as facções. São poucas, mas extremamente violentas", insistiu o ministro, que deu conta de cerca de mil polícias e gendarmes feridos desde o início dos protestos contra a reforma da Previdência, imposta por decreto.



O ministro afirmou que nos protestos desta quinta-feira em Paris havia cerca de 1.500 "vândalos", muitos deles "pessoas de boas famílias", segundo ele.