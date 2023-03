Argentina lança swap de títulos de empresas públicas por escassez de divisas

O governo da Argentina determinou às empresas estatais vender ou trocar seus títulos em dólares por novos instrumentos em pesos, como medida para frear a queda das reservas internacionais, em um contexto de escassez de divisas e volatilidade cambial no setor financeiro.



A medida foi tomada por decreto nesta quinta-feira (23) e alcança, em uma primeira fase, cerca de 4 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 21 bilhões) em títulos.



"De maneira sustentável, o Estado vai ganhar capacidade de atuação nos mercados do dólar financeiro, o que permitirá evitar aumentos disruptivos", afirmou o vice-ministro de Economia, Gabriel Rubinstein, em mensagem no Twitter.



Com essa decisão, busca-se "fortalecer a ordem macroeconômica" quando a Argentina atravessa um cenário difícil pela falta de divisas, em um ano excepcional de seca que compromete as exportações agropecuárias, a principal fonte de dólares para o país.



Desde 2019, a Argentina mantém um sistema de controle de câmbio e estabeleceu, em janeiro de 2022, a restruturação de uma dívida de 44 bilhões de dólares (cerca de R$ 230 bilhões no câmbio atual) com o Fundo Monetário Internacional (FMI), obrigando o país a fortalecer suas reservas.



Segundo o último balanço do Banco Central, as reservas internacionais brutas totalizam 37,6 bilhões de dólares (quase R$ 200 bilhões), mas o nível de reservas líquidas é bastante inferior, segundo analistas, se os requisitos de reservas bancárias e um swap com a China forem descontados.



Nesse contexto, o governo tem como objetivo com as novas medidas "continuar reduzindo os prováveis superávits monetários, estabilizando o mercado de câmbio e fortalecendo o financiamento dos cofres públicos, abrindo caminho para o cumprimento do programa financeiro de 2023", diz um dos decretos.



Essas medidas "permitirão contar com maior disponibilidade para, caso seja necessário, estabilizar os mercados, absorver possíveis excedentes monetários e seguir combatendo a inflação" que foi de 94,8% em 2022 e superou 100% em 12 meses em fevereiro, e é um dos principais obstáculos do governo de Alberto Fernández.