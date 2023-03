OMS: sobe para 20 total de mortes pelo vírus marburg na Guiné Equatorial

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, nesta quinta-feira (23), que o surto da doença provocada pelo vírus marburg deixou 20 mortos nos últimos dois meses na Guiné Equatorial.



Os casos registrados dessa febre hemorrágica - quase tão mortal quanto o ebola - se espalharam da província de Kié Ntem, onde causou as primeiras mortes em 7 de janeiro, até chegar a Bata, a capital econômica.



"O aumento de casos em outras localidades da parte continental do país, como Evinayong e Bata, sugere uma transmissão mais ampla do vírus e exige intensificação dos esforços de resposta para evitar uma epidemia em grande escala e perdas de vidas humanas", alerta a OMS em comunicado.



"Entre os dias 11 e 20 deste mês, foram confirmados 8 casos, dos quais 6 morreram", disse o governo da Guiné Equatorial no seu site.



"Até o momento, existem 20 casos prováveis e 20 mortes", anunciou a OMS.



Os esforços das autoridades para conter o vírus em Kié Ntem foram insuficientes, apesar da assistência da OMS.



O vírus é transmitido aos humanos por morcegos frugívoros e se espalha em humanos por contato direto com os fluidos corporais de pessoas infectadas, ou com superfícies e materiais.



A taxa de mortalidade pode chegar a 88%. Não há vacinas, nem tratamentos aprovados para tratar o vírus.



No entanto, a reidratação oral, ou intravenosa, e o tratamento de sintomas específicos aumentam as chances de sobrevivência.