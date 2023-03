Blinken está aberto a declarar cartéis mexicanos organizações terroristas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou, nesta quarta-feira (22), que cogitaria declarar os cartéis mexicanos como organizações terroristas, durante uma audiência no Senado.



Na sessão sobre o orçamento para o ano fiscal de 2024, o responsável pela diplomacia americana abordou as principais preocupações da política externa de Washington, como a guerra na Ucrânia, a influência da China e a crise dos opioides.



Ao menos 107.735 americanos morreram entre agosto de 2021 e agosto de 2022 por intoxicação por drogas, 66% desses casos por opioides sintéticos como o fentanil, produzido pelos cartéis mexicanos.



A crise levou alguns congressistas a propor declarar os cartéis mexicanos como "terroristas".



Nesta quarta-feira, o senador republicano Lindsey Graham perguntou a Blinken se os cartéis de drogas controlam áreas do México.



"Acredito que é justo dizer que sim", respondeu o secretário de Estado, acrescentando que o fentanil não mata apenas dezenas de milhares de americanos, mas "também está matando mexicanos".



Em seguida, Graham quis saber se havia chegado o momento de uma mudança de política, já que a atual "não está funcionando". Blinken concordou.



Para o secretário de Estado, é preciso "fazer mais" e de maneira mais "eficiente", como, por exemplo, "tendo tecnologia nas nossas fronteiras para detectar e interceptar o fentanil", dado que 96% da droga entra no país através de pontos de acesso legais.



Outra possibilidade, segundo Graham, seria "ir direto à fonte e declarar os cartéis de drogas mexicanos organizações terroristas estrangeiras sob a lei americana. O senhor cogitaria isso?", questionou.



"Sim, certamente cogitaríamos", respondeu Blinken.



Para Graham, isso seria útil em relação à China, de onde vem a maioria dos precursores químicos usados na fabricação do fentanil. Se Pequim "fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira, ela poderá ser processada nos tribunais americanos", lembrou o senador.



Durante a audiência, Blinken afirmou que a crise dos opioides sintéticos, principal causa de morte entre os americanos de 18 a 49 anos, "tem que ser uma prioridade nacional" e que o governo precisa reduzir a demanda e oferecer tratamento nos Estados Unidos, além de "fazer muito mais" para interceptar a droga e desmantelar as organizações criminosas transnacionais que se dedicam a esse tráfico.



O secretário de Estado vê resultados positivos na "colaboração muito estreita com o México".



No último ano, as autoridades mexicanas prenderam dezenas de líderes de organizações criminosas, apreenderam quantidades recordes de fentanil e interromperam instalações de produção, segundo Blinken.



Sua abordagem holística inclui o envolvimento de outros países: um grupo de trabalho será estabelecido no G20 e "uma coalizão será formada inicialmente de forma voluntária" para abordar especificamente o desvio ilícito de precursores legais.