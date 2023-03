Navio vira em doca seca em Edimburgo e vinte e uma pessoas são hospitalizadas

Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas e outras doze sofreram ferimentos leves nesta quarta-feira(22) após um "grave incidente" em uma doca seca da Escócia, onde um navio virou parcialmente devido a fortes ventos.



Imagens divulgadas por televisões britânicas mostraram o navio de uma missão científica, o "Petrel" - que pertenceu ao falecido cofundador da Microsoft Paul Allen-, em um ângulo de 45 graus.



O serviço de emergências da Escócia informou que transferiu 21 pacientes ao hospital e atendeu a outros 12 no local, após enviar cinco ambulâncias, uma ambulância aérea e três equipes de traumatologia.



O "grave incidente", provocado por "fortes ventos" segundo o conselheiro Adam McVey, começou às 08h30 locais e GMT (05h30 no horário de Brasília).



Quatro veículos de bombeiros foram mobilizados, além de agentes de polícia e da guarda-costeira, segundo as autoridades locais.



Segundo a imprensa, o navio pesa 3.000 toneladas e está em uma doca seca desde 2020. A empresa Dales Marine Services, que opera a instalação, não fez comentários.



