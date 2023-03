Mianmar aceitará, a partir de meados de abril, o retorno de 1.000 rohingyas que estão refugiados em Bangladesh, como parte de um programa piloto de repatriação, anunciou o porta-voz da junta militar birmanesa.



"Receberemos as pessoas de volta em um acordo entre os dois países", afirmou Zaw Min Tun.



"Mianmar está examinando as listas no momento", acrescentou.



Quase um milhão de rohingyas vivem em Bangladesh. Muitos fugiram de Mianmar após a repressão militar de 2017, que é objeto de uma investigação de genocídio da ONU.



Uma delegação de 17 funcionários do regime militar birmanês se reuniu na semana passada com 480 refugiados em um processo mediado pela China e com participação da ONU.