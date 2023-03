Papa Francisco pede ajuda na preservação da água

O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (22) ajuda para preservar a água, com uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos do planeta, um bem que que não pode ser objeto de "desperdício" ou "motivo de guerras".



"Rezo por um bom resultado do trabalho da conferência que acontece sobre o tema na sede da ONU em Nova York e espero que este evento importante possa acelerar iniciativas a favor dos que sofrem pela falta de água, um recurso essencial", declarou durante a audiência geral.



"A água não pode ser objeto de desperdício, abuso ou motivo de guerras, e sim deve ser preservado para o nosso bem o das gerações futuras", acrescentou.



A conferência da ONU sobre a água é um evento sem precedentes em quase meio século e conta com a participação de 6.500 pessoas, incluindo uma centenas de ministros e uma dezena de chefes de Estado e de Governo.



Em um relatório publicado para a reunião, o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, criticou o modelo de consumo atual que caminha para "esgotar, gota a gota, esta fonte de vida para a humanidade".



O pontífice fez o apelo porque nesta quarta-feira também é celebrado o Dia Mundial da Água e citou o Cântico das Criaturas de São Francisco, que define a água como "humilde, preciosa e casta".