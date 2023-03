Presidente argentino considera injusta e desmedida crise diplomática com o Equador

O presidente argentino, Alberto Fernández, considerou, nesta terça-feira (21), grave, injusta e desmedida a decisão de seu contraparte equatoriano, Guillermo Lasso, de retirar o embaixador equatoriano em Buenos Aires em meio a uma crise diplomática.



A crise se originou com a fuga para a Venezuela da ex-ministra María de los Ángeles Duarte, foragida da justiça equatoriana, que até 14 de março passado estava refugiada na embaixada argentina.



"Em nossa embaixada uma pessoa que gozava de plena liberdade se encontrava refugiada. A Argentina não nem o dever de custódia sobre ela, nem nenhuma capacidade de limitar seus movimentos", expressou Fernández em uma carta publicada no Twitter.



A saída de Duarte da sede da embaixada "foge da vontade e da capacidade de decisão das autoridades diplomáticas" argentinas, acrescentou.



"A reação desmedida do senhor presidente (Lasso) de expulsar o embaixador argentino é o que verdadeiramente afeta o vínculo positivo que argentinos e equatorianos mantemos com sucesso", sustentou.



"A gravidade e a injustiça dessa decisão demonstra que é seu excesso o que verdadeiramente prejudica a relação dos nossos povos", acrescentou o presidente argentino.



Fernández também pediu para Lasso "buscar os responsáveis de sua administração que não tiveram o devido empenho para impedir a circulação livre de uma pessoas cuja captura reclamavam".



Duarte, condenada por corrupção no Equador, fugiu para a Venezuela após escapar da embaixada argentina em Quito, onde esteve refugiada por mais de dois anos com seu filho menor de idade.



Mais cedo, foi Lasso que utilizou a rede social Twitter para enviar uma mensagem a Fernández nesta terça.



"Lamento muito que @alferdez, Presidente da Argentina, tenha posto em primeiro lugar a sua amizade pessoal e identidade política com @MashiRafael sobre a relação fraterna entre os povos da Argentina e do Equador", assinalou.



O ex-presidente equatoriano Rafael Correa se encontra em Buenos Aires para participar, juntamente com outros ex-presidentes, de um fórum de Direitos Humanos liderado pelo presidente argentino.