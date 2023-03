ONU aponta mais de 530 mortos em violência de gangues no Haiti desde janeiro

Mais 530 pessoas foram mortas, muitas por franco-atiradores, e quase 280 sequestradas por gangues que atuam impunemente no Haiti, informou o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos nesta terça-feira (21).



De janeiro a 15 de março, "531 pessoas morreram, 300 ficaram feridas e 277 foram sequestradas em incidentes relacionados a gangues que ocorreram principalmente na capital, Porto Príncipe", disse Marta Hurtado, porta-voz da organização, a repórteres em Genebra.



Somente nas duas primeiras semanas de março, confrontos entre gangues resultaram em pelo menos 208 mortos, 164 feridos e 101 sequestros.



"A maioria das vítimas foi morta ou ferida por franco-atiradores que supostamente atiraram aleatoriamente nas pessoas em suas casas ou na rua", disse a porta-voz.



O Escritório de Direitos Humanos da ONU está muito preocupado com a violência no Haiti, onde "os confrontos entre gangues são cada vez mais violentos e frequentes", disse Hurtado.



Segundo a ONU, as gangues estão tentando ampliar seu controle territorial na capital e em outras regiões atacando pessoas que vivem em áreas controladas por seus rivais.