Júri condena 3 homens por assassinato do rapper XXXTentacion nos EUA

Um júri popular condenou, nesta segunda-feira (20), três pessoas pelo assassinato do rapper XXXTentacion na Flórida, Estados Unidos, em junho de 2018, depois de mais de uma semana de deliberações em um tribunal de Fort Lauderdale.



O astro ascendente do rap, cujo nome real era Jahseh Onfroy, tinha apenas 20 anos quando foi assassinado a tiros em plena luz do dia em Deerfield Beach, ao norte de Miami.



O júri declarou culpados de assassinato em primeiro grau e assalto a mão armada os três acusados: Dedrick Williams, de 26 anos; Trayvon Newsome, de 24; e Michael Boatwright, de 28.



Os três vão comparecer de novo ao tribunal em 6 de abril para conhecer suas sentenças. O assassinato em primeiro grau, que implica que houve premeditação, pode ser punido com prisão perpétua.



Em 18 de junho de 2018, um veículo 4x4 bloqueou a passagem do carro de XXXTentacion e dois de seus passageiros dispararam contra o rapper antes de roubarem uma bolsa com 50.000 dólares em dinheiro e fugirem.



Segundo a promotoria, Boatwright e Newsome saíram armados do 4x4, mas foi Boatwright quem matou o rapper. Williams, por sua vez, foi acusado de ser o motorista do veículo e quem planejou o assalto.



Um quarto suspeito, Robert Allen, de 26 anos, testemunhou contra os outros três acusados meses depois de se declarar culpado de assassinato em segundo grau - sem premeditação - e assalto a mão armada.



No momento de sua morte, a carreira de XXXTentacion estava começando a decolar depois que ele ficou conhecido na plataforma SoundCloud. Seu álbum "?" alcançou o primeiro lugar da lista Billboard e estava arrebanhando muitos fãs com músicas obscuras nas quais costumava falar de depressão.



O rapper também era conhecido por seus antecedentes criminais. Em 2016, acabou preso por agredir uma mulher grávida, cárcere privado e manipulação de testemunhas.