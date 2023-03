DEA alerta para aumento do tráfico de fentanil com droga zumbi nos EUA

A agência antidrogas americana (DEA) alertou, nesta segunda-feira (20), que apreendeu em quase todo os Estados Unidos misturas de xilazina, conhecida como tranq ou droga zumbi, com fentanil.



A DEA "apreendeu misturas de xilazina e fentanil em 48 dos 50 estados" do país, informa a agência em um comunicado.



A xilazina, um sedativo de uso veterinário, "está tornando a ameaça das drogas mais mortal que nosso país já enfrentou, o fentanil, ainda mais mortal", disse a diretora da DEA, Anne Milgram, citada na nota.



Pelo menos 107.735 americanos morreram entre agosto de 2021 e agosto de 2022 por intoxicação por drogas, 66% deles por opioides sintéticos como o fentanil, até 50 vezes mais potente que a heroína.



O fentanil é fabricado principalmente em instalações de cartéis mexicanos, em particular o Cartel de Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación (CJNG), com precursores químicos procedentes da China.



Segundo o comunicado, em 2022, aproximadamente 23% do pó de fentanil e 7% dos comprimidos de fentanil apreendidos pela DEA continham xilazina, conhecida nas ruas como droga zumbi porque seus consumidores parecem zumbis.



A mistura de xilazina e fentanil aumenta o risco de "uma intoxicação letal", mas como a xilazina não é um opioide, o antídoto conhecido como naloxona "não reverte seus efeitos", explica o comunicado.



Mesmo assim, os especialistas recomendam administrá-lo às pessoas que sofrem uma overdose.



Aqueles que injetam misturas de drogas contendo xilazina podem desenvolver feridas graves, inclusive necrose, ou seja, a pele apodrece, obrigando a amputação de membros, alertam as autoridades sanitárias americanas.



A última vez que a DEA emitiu um alerta de segurança pública foi em setembro de 2021, quando advertiu sobre o aumento de pílulas falsas misturadas com fentanil.



Em novembro de 2022, o atualizou avisando que seis em cada dez comprimidos falsos misturados com este opioide contêm uma dose potencialmente letal.