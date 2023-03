Putin exalta China por 'papel construtivo' em resolução de conflitos na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou neste domingo (19) a disposição da China em desempenhar um "papel construtivo" na resolução dos conflitos na Ucrânia, enquanto Pequim tenta se estabelecer como mediador entre Moscou e Kiev.



"Saudamos a disposição da China de desempenhar um papel construtivo na resolução da crise" na Ucrânia, disse Putin em artigo escrito para um jornal chinês e publicado pelo Kremlin, um dia antes da visita do presidente da China, Xi Jinping, à Rússia.



"A Rússia está aberta a uma solução para a crise ucraniana através de meios político-diplomáticos, disse o líder russo, acrescentando que tem "grandes expectativas" para o encontro com o mandatário chinês.



No entanto, Putin insistiu que Kiev reconheça as "novas realidades geopolíticas", em referência à anexação de quatro regiões ucranianas no ano passado, bem como a da Crimeia em 2014.