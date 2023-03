BID prevê 2023 'difícil' para América Latina com apenas 1% de crescimento

A América Latina e o Caribe enfrentarão um ano "difícil" em 2023, com uma estimativa de crescimento econômico de apenas 1% devido às "incertezas" no cenário global, alertou neste domingo (19) o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



"Em geral, 2023 será difícil para a América Latina e o Caribe, dada a complexidade do cenário global e suas significativas incertezas", com um crescimento de 1% se não surgirem novas dificuldades, disse o BID em seu Relatório Macroeconômico 2023, apresentado por seu economista-chefe, Eric Parrado, no último dia da assembleia anual da entidade no Panamá.



"No que diz respeito ao crescimento econômico específico da América Latina e do Caribe, estimamos para o ano de 2023 que o crescimento esteja em torno de 1% [...], o que é muito baixo para os desafios de desenvolvimento de nossos países", afirmou Parrado.



A projeção do BID é inferior aos 1,8% de crescimento previstos para a região este ano pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao prognóstico de 1,3% da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas (Cepal).



A assembleia do BID, que termina ao anoitecer deste domingo e que reúne os responsáveis pelas finanças dos países da região, acontece em meio a preocupações após a quebra de três bancos nos Estados Unidos, incluindo o Silicon Valley Bank, bem como dificuldades no First Republic americano e no suíço Credit Suisse.



