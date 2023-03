Putin visita Mariupol em primeira viagem à área ocupada da Ucrânia desde a invasão

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou neste domingo (19) a cidade ucraniana de Mariupol, devastada pelos bombardeios e capturada por Moscou alguns meses após o início da invasão há um ano, em uma viagem considerada "cínica" por Kiev.



A visita a Mariupol é a primeira viagem do líder russo a uma área ocupada desde o início da ofensiva em 24 de fevereiro de 2022.



"O criminoso sempre volta à cena do crime. (...) O assassino de milhares de famílias de Mariupol veio admirar as ruínas da cidade e suas tumbas. Cinismo e falta de remorso", denunciou o conselheiro da presidência ucraniana, Mykhailo Podolyak, no Twitter.



A cidade portuária, localizada na região oriental de Donbass, ficou devastada após meses de cerco das forças russas, que a tomaram em maio de 2022.



De acordo com imagens divulgadas pela televisão estatal russa, a viagem ocorreu à noite, o que foi criticado pelas autoridades ucranianas.



"O criminoso internacional Putin visitou Mariupol ocupada à noite, provavelmente para não ver à luz do dia a cidade morta por sua 'libertação'", escreveu o conselho municipal da cidade no Telegram.



O Ministério da Defesa ucraniano declarou, por sua vez, que o líder russo visitou Mariupol "como um ladrão (...) sob a proteção da noite".



Putin chegou a Mariupol depois de visitar a Crimeia no sábado, no aniversário da anexação dessa península por Moscou em 2014.



As visitas ocorrem após o Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado em Haia, emitir na sexta-feira um mandado de prisão contra ele pela deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.



No terreno, a guerra continua e, na região ucraniana de Zaporizhzhia (sul), os bombardeios russos mataram neste domingo três pessoas e feriram outras duas, segundo as autoridades locais.



- Visita "muito espontânea" -



Nas imagens divulgadas pela televisão russa, é possível ver Putin conversando com residentes nas ruas.



"Oramos por você", diz a ele uma moradora, que afirma que a cidade, às margens do mar de Azov, é "um pequeno paraíso".



O presidente chegou de helicóptero e fez um passeio por Mariupol dirigindo ele próprio um veículo, informou o Kremlin.



Putin também visitou a recém-reconstruída filarmônica local e recebeu informações sobre os trabalhos de reconstrução da cidade, detalhou o serviço de imprensa russo.



Foi uma visita "muito espontânea", insistiu seu porta-voz, Dmitri Peskov. "Seus deslocamentos na cidade também não estavam previstos", acrescentou.



Para o Ministério da Defesa ucraniano, o fato de Putin ter feito a viagem à noite permitiu a ele "destacar o que quer mostrar".



Dessa forma, manteve "a cidade que seu exército destruiu completamente e seus poucos habitantes sobreviventes longe de olhares indiscretos", disse.



Putin deve estar de volta a Moscou na segunda-feira, para a chegada do presidente chinês, Xi Jinping, com quem assinará uma série de acordos.



A visita de Xi, prevista até quarta-feira, marcará o início de uma "nova era" nas relações entre os dois países aliados, segundo o Kremlin.



Os ocidentais esperam que Xi aproveite sua visita a Moscou para pedir a seu "velho amigo" Putin que ponha fim ao conflito.



A China não condenou a ofensiva militar e tentou se apresentar como um ator neutro na discórdia, posição criticada pelos líderes ocidentais.



Após o TPI solicitar na sexta-feira a captura de Vladimir Putin pela deportação de crianças, a Rússia, que não faz parte da corte internacional, classificou a ordem como "nula e sem valor".



Kiev afirma que mais de 16 mil crianças ucranianas de áreas ocupadas foram levadas para a Rússia desde o início do conflito.



Em Sebastopol, porto base da frota russa do mar Negro na Crimeia, Putin participou da inauguração de uma escola de artes para crianças junto com o governador local, Mikhail Razvojayev, segundo imagens do canal público Rossia-1.



"Nosso presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe como surpreender. No bom sentido da palavra", disse Razvojayev pelo Telegram.