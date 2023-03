Foguete disparado da Faixa de Gaza atinge Israel

Um foguete disparado da Faixa de Gaza atingiu Israel neste sábado (18), informou o exército israelense, sem relatar vítimas.



"Um foguete foi disparado da Faixa de Gaza para o território israelense. Ele caiu em uma área vazia", disseram as forças armadas em um comunicado.



As sirenes soaram na localidade de Nahal Oz, perto do enclave palestino onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas.



Gaza está sob rígido bloqueio imposto por Israel desde 2007, quando o Hamas passou a administrar o território de 362 quilômetros quadrados.



Duas testemunhas disseram à AFP que viram um foguete sendo disparado da Faixa de Gaza.



Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.