Alemanha e Japão vão reforçar laços em segurança econômica e defesa

Japão e Alemanha anunciaram neste sábado (18) que fortalecerão seus laços em matéria de segurança econômica e defesa - disseram o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, em uma coletiva de imprensa conjunta em Tóquio.



Em sua segunda visita ao Japão em menos de um ano, Scholz chegou ao país acompanhado de seis ministros e de um grupo de empresários alemães, em um momento em que Berlim quer aprofundar e ampliar suas relações na Ásia-Pacífico, para além da China.



Kishida e Scholz enfatizaram a necessidade de ambas as nações diversificarem ainda mais suas cadeias de suprimentos, afetadas pela pandemia da covid-19 e, depois, pela invasão russa na Ucrânia.



Japão e Alemanha querem reforçar "sua influência em setores estratégicos, como mineração, semicondutores e baterias, e compartilhar boas práticas para enfrentar os riscos", explicou Kishida.



Os políticos também planejam preparar um futuro "marco jurídico" para facilitar atividades militares conjuntas e intensificar a cooperação bilateral em equipamentos e tecnologia de defesa.



Os ministros da Defesa da Alemanha e do Japão anunciaram, em uma declaração conjunta divulgada hoje, que vão fortalecer sua cooperação, incluindo novos destacamentos do Exército alemão na Ásia-Pacífico no futuro e exercícios militares conjuntos.



As relações entre os dois países passaram para um "novo nível", celebrou Scholz.