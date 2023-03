Polícia francesa proíbe concentrações em frente ao Parlamento após protestos

A polícia francesa proibiu, neste sábado (18), concentrações na Place de la Concorde, em Paris, situada em frente ao Parlamento, após duas noites de protestos contra uma polêmica reforma previdenciária que levou a incidentes.



"Devido aos graves riscos de perturbação da ordem pública e da segurança (...), ficam proibidas todas as concentrações nas vias públicas dentro e ao redor da Place de la Concorde, bem como na área do Champs-Elysées", disse a polícia à AFP.



"As pessoas que tentarem se reunir nos locais serão sistematicamente dispersadas pela polícia" e poderão ser multadas, acrescentou a mesma fonte.



O presidente liberal Emmanuel Macron adotou na última quinta-feira uma polêmica reforma da Previdência através do controverso artigo 49.3 da Constituição, submetendo a nova medida sem passar pelo voto dos deputados, com o temor de que sofresse uma derrota no Parlamento.



O objetivo do novo sistema previdenciário é aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e adiantar para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição(e não 42 como até agora) para garantir a aposentadoria integral.



Milhares de pessoas se reuniram na noite de sexta-feira em protestos na Place de la Concord, onde incidentes resultaram em 61 prisões.



Alguns grupos lançaram garrafas e sinalizadores nas forças de segurança, que responderam com gás lacrimogêneo para esvaziar o local, onde foi feita uma grande fogueira.



No dia anterior, 10.000 manifestantes se reuniram na praça central e 258 foram presos.