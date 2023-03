O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou neste sábado (18) a prorrogação do acordo que permite a exportação de grãos da Ucrânia negociado após a invasão russa.



"Após conversas com as duas partes, garantimos a extensão do acordo que expiraria em 19 de março", disse o presidente turco em um discurso na televisão, sem a duração dessa prorrogação.