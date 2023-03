Putin visita Crimeia no aniversário de anexação

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou à Crimeia neste sábado (18), dia do nono aniversário de anexação da península ucraniana por parte da Rússia - anunciou a televisão pública russa.



Em uma viagem surpresa à cidade portuária de Sebastopol, no Mar Negro, Putin visitou uma escola de arte, acompanhado do governador local, Mikhail Razvojayev, segundo imagens transmitidas pela televisão.



"Nosso presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe surpreender. No bom sentido dessa palavra", escreveu Razvojaev no Telegram.



Segundo ele, uma escola de arte infantil seria inaugurada hoje com a participação do presidente russo por videoconferência.



"Mas Vladimir Vladimirovich veio em pessoa. Ele mesmo. Porque, em um dia histórico como hoje, ele está sempre com Sebastopol e seus habitantes", acrescentou Razvoyev.