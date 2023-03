Cem mortos no conflito entre Israel e Palestina desde o início do ano

Um palestino morto na Cisjordânia ocupada nesta sexa-feira (17) se tornou a centésima vítima do conflito israelense-palestino desde o início do ano.



Identificado como Yazan Omar Jamil Jasib, o jovem de 23 anos morreu "após as forças de ocupação dispararem contra ele na entrada norte da cidade de Al Bireh", perto de Ramallah, informou o Ministério da Saúde palestino em nota.



O Exército israelense comunicou que "um suspeito", a quem pediu sua identificação, "sacou uma faca e se aproximou das forças (israelenses), que responderam com disparos".



O comunicado afirmou que "o agressor foi neutralizado" e que nenhum soldado ficou ferido no incidente em uma cidade próxima a Al Bireh, na Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967 por Israel.



Entre as cem pessoas que morreram no conflito desde o início do ano estão 86 palestinos (membros de grupos armados e civis, incluindo menores de idade), 13 israelenses (doze civis, incluindo três menores, e um policial) e uma cidadã ucraniana, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.