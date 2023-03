Biden comemora Dia de São Patrício com primeiro-ministro da Irlanda

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, nesta sexta-feira (17), na comemoração do Dia de São Patrício, na Casa Branca.



No Salão Oval, enfeitado com trevos em homenagem ao padroeiro da Irlanda, o anfitrião elogiou a "amizade" entre as duas nações, neste dia que também é feriado para muitos descendentes do país europeu.



Biden, que frequentemente exalta suas raízes na Irlanda garantiu que irá "em breve" ao país, às vésperas da comemoração de 25 anos do tratado de paz firmado com a Irlanda do Norte em 10 de abril.



O Acordo de Paz da Sexta-feira Santa de 1998 encerrou três décadas de um conflito sangrento entre republicanos católicos, que desejam permanecer unidos à República da Irlanda, e unionistas protestantes, mais próximos de Londres.



Após o Brexit, União Europeia e o Reino Unido concluíram recentemente, mediante complexas negociações, um acordo que supostamente preservará o frágil equilíbrio da província britânica, que faz fronteira com a Irlanda.



Varadkar, por sua vez, agradeceu à Biden pelo papel que os EUA tiveram na recente conclusão do compromisso, denominado Windsor Framework, enquanto o chefe do Executivo americano confirmou que "apoia fortemente" este processo.



É "um acordo que dura (...), que é importante para a Irlanda do Norte e (...) para as relações anglo-irlandesas e europeias", disse o chefe do governo irlandês, enquanto o texto continua sendo criticado, sobretudo, pelos unionistas, que representam os protestantes da Irlanda do Norte.