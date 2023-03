Kremlin nega validade jurídica de ordem de prisão de Putin

O Kremlin negou nesta sexta-feira (17) qualquer validade jurídica ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra, alegando que a Rússia não reconhece esse tribunal.



"A Rússia, como vários Estados, não reconhece a jurisdição desse tribunal e, portanto, do ponto de vista da lei, as decisões desse tribunal são nulas", disse o porta-voz do presidente russo, Dmitri Peskov.



O ex-presidente russo Dmitri Medvedev comparou o mandado de prisão a papel higiênico.



"Não há necessidade de explicar onde esse papel deve ser usado", escreveu ele no Twitter em inglês, junto com um emoticon de papel higiênico.



O tribunal de Haia emitiu mandados de prisão para Putin e para a comissária presidencial da Rússia para os Direitos da Infância, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.



Ambos são acusados de suposto envolvimento na deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas por Moscou, após a invasão do país em fevereiro de 2022.



"Que bom que a comunidade internacional apreciou o trabalho para ajudar as crianças do nosso país", disse a comissária Lvova-Belova, ironicamente, citada pela agência estatal de notícias RIA Novosti.



"Recebi sanções de todos os países, inclusive do Japão, e agora um mandado de prisão (...), mas vamos continuar trabalhando", acrescentou.



Já o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, considerou que a "importante decisão" do TPI marca "o início do processo (...) para que a Rússia e seu líder sejam responsabilizados pelos crimes e atrocidades que estão cometendo na Ucrânia".