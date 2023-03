Biden pede ao Congresso que seja 'mais duro' com executivos de bancos falidos

O presidente americano, Joe Biden, disse ao Congresso nesta sexta-feira (17) que deve ser "mais duro" com diretores dos bancos em quebra para garantir que "ninguém está acima da lei".



"O Congresso deve agir para impor penalidades mais duras aos altos executivos bancários, cuja má gestão contribuiu para a quebra de suas instituições", afirmou, em um comunicado.



As falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, nos Estados Unidos, causaram nervosismo nos mercados financeiros.



O governo Biden agiu imediatamente para evitar o contágio dessas falências, mas a Casa Branca acredita que regulamentos mais rígidos, contestados por muitos republicanos no Congresso, são necessários para garantir a estabilidade a longo prazo.



"Estou fortemente empenhado em responsabilizar os autores deste desastre. Ninguém está acima da lei, e fortalecer a responsabilidade é um elemento dissuasório importante para a má gestão no futuro", disse Biden no comunicado.



"Quando os bancos quebram, devido à má administração e à assunção de riscos excessivos, deve ser mais fácil para os reguladores recuperar a indenização dos executivos, impor penalidades civis e impedir que os executivos voltem a trabalhar no setor bancário", acrescentou.