Persistente debilidade das ações bancárias pesa sobre Wall Street

A Bolsa de Valores de Nova York abriu no vermelho nesta sexta-feira (17), em meio a um renovado nervosismo dos investidores pela instabilidade no sistema bancário, com a First Republic e outras instituições regionais caindo novamente.



Por volta das 14h25 GMT (11h25 em Brasília), o Dow Jones caiu 1,07%, o Nasdaq perdeu 0,30%, e o índice S&P; 500, 0,78%.



Wall Street fechou em alta na quinta-feira, estimulada pela intervenção de um grupo de grandes bancos americanos que vão depositar US$ 30 bilhões nos cofres do First Republic, considerado o novo elo fraco do sistema.



A euforia durou pouco, e os índices rapidamente mostraram sinais de esgotamento nas trocas eletrônicas posteriores ao fechamento.



"A questão é se isso é suficiente", disse Quincy Krosby, da LPL Financial, observando que ainda há "dúvidas sobre a solidez das bases do sistema financeiro".



Com um aumento de mais de 10% no dia anterior, depois de perder até 36% na sessão, as ações da First Republic estavam novamente em uma situação desesperada e despencaram 20,43%, logo após a abertura.



Os grandes bancos também registraram perdas, como Goldman Sachs (-3,11%) e JPMorgan Chase (-3,77%), que puxaram o Dow Jones para o vermelho.



O movimento de baixa afetou a dinâmica do banco Credit Suisse, que hoje caiu bruscamente na Bolsa suíça.



Analistas consideram que a preocupação no setor bancário resultará em políticas de crédito mais cautelosas.