Diretoras de site de notícias são condenadas a 12 anos de prisão em Belarus

Um tribunal de Belarus condenou a 12 anos de prisão duas diretoras do portal de notícias independente Tut.by, que foi fechado depois das históricas manifestações contra o regime de Alexander Lukashenko, informou uma ONG.



"A ex-chefe de redação do portal, Marina Zolotova, e a ex-diretora geral Lyudmila Chekina foram condenadas a 12 anos de prisão", anunciou a organização de defesa dos direitos humanos Viasna, após um processo a portas fechadas.



"É uma vingança contra duas mulheres magníficas e duas grandes profissionais", disse a líder da oposição bielorrussa que está em exílio, Svetlana Tikhanovskaya, considerando a sentença como "uma nova tentativa de matar o jornalismo honesto".



Marina Zolotova e Lyudmila Chekina haviam sido acusadas de evasão fiscal e incitação ao ódio social, acusações descritas como "absurdas" pela ONG Repórteres Sem Fronteiras.



As duas estiveram presentes no anúncio do veredito, segundo imagens publicadas pela agência estatal Belta.



Zolotova e Chekina estavam em prisão preventiva desde maio de 2021.



Duas jornalistas e uma advogada do Tut.by, que deixaram o país, também estão sendo julgadas em casos separados.



O veredito desta sexta-feira ilustra a forte repressão de Lukashenko contra os opositores de seu governo, após uma ampla mobilização popular abalar o país em 2020.



O portal de notícias, que cobriu os protestos por semanas, mobilizaram dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Minsk e outras cidades para denunciar a polêmica reeleição do presidente, no poder há quase três décadas.