Rolls-Royce desenvolve reator nuclear para futuras bases lunares

A fabricante Rolls-Royce anunciou nesta sexta-feira (17) que recebeu um financiamento de US$ 3,5 milhões (em torno de R$ 18,5 milhões) da Agência Espacial Britânica para desenvolver pequenos reatores nucleares que poderão ser utilizados em futuras bases na Lua.



"Os cientistas e engenheiros da Rolls-Royce estão trabalhando no programa de microrreatores para desenvolver uma tecnologia que fornecerá a energia necessária para que os humanos possam viver e trabalhar na Lua", disse a empresa em um comunicado.



O grupo prevê que um primeiro reator, que deve ter o tamanho de um carro, esteja pronto para ser enviado à Lua até 2029.



"A energia nuclear tem potencial para aumentar, consideravelmente, a duração de futuras missões lunares e seu valor científico", disse a Rolls-Royce, que trabalhará em parceria com várias universidades britânicas, incluindo Oxford, no Reino Unido.



O financiamento anunciado nesta sexta-feira se somou aos US$ 301.439 (cerca de R$ 1,5 milhão) da Agência Espacial Britânica anunciados em 2022. O objetivo é permitir que a empresa faça uma primeira demonstração de um reator nuclear lunar.



A Rolls-Royce também está desenvolvendo pequenos reatores modulares que produzem eletricidade. A iniciativa faz parte dos planos do Reino Unido para acelerar a construção de novas usinas nucleares em seu território.



A Agência Espacial Britânica, junto com um consórcio que reúne outras empresas, falhou, recentemente, em sua primeira tentativa de enviar um foguete ao espaço.



O lançamento da composição, que havia sido montada em um Boeing 747 da empresa Virgin Orbit, foi afetado por uma "anomalia" que impediu a colocação do foguete em órbita.



O retorno dos humanos à Lua acontece 50 anos depois da missão Apollo.



A Nasa anunciou em março que a missão espacial Artemis 2 levará uma tripulação de astronautas ao redor do satélite natural da Terra em 2024. Será a primeira vez desde 1972.



ROLLS-ROYCE HOLDINGS