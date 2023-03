ONU denuncia crimes contra a humanidade em Belarus

A ONU denunciou nesta sexta-feira (17) possíveis crimes contra a humanidade cometidos pelas autoridades bielorrussas contra opositores do presidente Alexander Lukashenko.



As violações dos direitos humanos "parecem fazer parte de uma campanha de violência e repressão intencionalmente dirigida contra aqueles que se opunham - ou eram vistos dessa forma - ao governo ou expressavam opiniões críticas", indica o relatório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, publicado nesta sexta.



O Alto Comissariado considera "que algumas dessas violações podem constituir crimes contra a humanidade", continua o documento.



O relatório, que abrange o período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2022, é baseado em entrevistas com 207 vítimas e testemunhas e na análise de mais de 2.500 evidências, incluindo fotos, vídeos, registros médicos e judiciais.



Documenta "violações generalizadas e sistemáticas dos padrões internacionais de direitos humanos, incluindo a privação ilegal da vida e inúmeros casos de privação arbitrária da liberdade, tortura e maus-tratos, assim como violência sexual e de gênero, violações dos direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação e a negação das devidas garantias processuais e igual proteção da lei", disse Elizabeth Throssell, porta-voz do Alto Comissariado, durante coletiva de imprensa da ONU em Genebra.



"Nosso relatório mostra um quadro inaceitável de impunidade e destruição quase total do espaço cívico e das liberdades fundamentais em Belarus", afirmou Volker Türk, alto comissário da ONU para os direitos humanos.