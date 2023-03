Dez milhões de crianças são ameaçadas pela insegurança na África central, segundo Unicef

Dez milhões de crianças em Burkina Faso, Mali e Níger precisam urgentemente de assistência humanitária, o dobro do número em 2020 devido à intensificação dos conflitos, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta sexta-feira (17).



Burkina Faso, cenário de dois golpes militares em 2022, está imersa desde 2015 em uma espiral de violência jihadista, que começou no Mali e no Níger alguns anos antes e se espalhou além de suas fronteiras.



Quase quatro milhões de meninos e meninas estão ameaçados nesses países, segundo relatório do Unicef.



"Os conflitos armados afetam cada vez mais as crianças, que são vítimas da intensificação dos confrontos militares ou de grupos armados não estatais", disse a diretora regional do Unicef para a África Ocidental e Central, Marie Pierre Poirier, em um comunicado.



"O ano de 2022 foi particularmente violento para as crianças do Sahel central. Todas as partes em conflito devem encerrar com urgência os ataques contra elas, mas também contra suas escolas, centros de saúde e residências", continua.



Segundo a instituição, grupos armados contrários ao sistema educacional administrado pelo Estado queimam e saqueiam escolas. Também ameaçam, sequestram e executam professores.