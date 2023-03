Casino arrecada 723 milhões de euros com venda de participação na brasileira Assaí

O grupo francês Casino anunciou nesta sexta-feira (17) que concluiu a venda de 18,8% do capital da marca brasileira Assaí por 723 milhões de euros (769,83 milhões de dólares).



A gigante francesa da distribuição havia anunciado inicialmente na terça-feira a transferência de 174 milhões de ações, equivalentes a 12,9% do capital, com opção de 80 milhões de títulos adicionais.



Segundo comunicado do grupo, após a operação, o Casino passará a deter 11,7% do Assaí e, portanto, "deixará de controlar a empresa".



Esta operação visa acelerar a redução do endividamento do grupo, explicou a gigante da distribuição na terça-feira.



Em 2022, a distribuidora francesa registrou um prejuízo líquido de 316 milhões de euros, uma queda de 40%.



