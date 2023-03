O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará a China no final de março, anunciou nesta sexta-feira (17) o ministério chinês das Relações Exteriores.



"A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva da República Federativa do Brasil fará uma visita de Estado à China de 26 a 31 de março", afirma em um comunicado a porta-voz da cancelaria chinesa, Hua Chunying.