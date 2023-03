Coreia do Norte confirma que míssil lançado ontem era intercontinental

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira (17, noite de quinta em Brasília) que o projétil lançado na véspera em direção ao Mar do Japão era um míssil balístico intercontinental (ICBM), informou a agência de notícias estatal KCNA, confirmando declarações do Exército sul-coreano.



O míssil Hwasong-17 foi lançado em reação aos exercícios militares conjuntos conduzidos por Estados Unidos e Coreia do Sul, descritos como "provocativos e agressivos" pela agência oficial de Pyongyang. Segundo a KCNA, o míssil atingiu uma altitude máxima de 6.000 km e percorreu uma distância de 1.000 km "antes de pousar com precisão em área pré-selecionada em águas abertas".



O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o míssil foi disparado com uma trajetória ascendente, e não para fora, evitando que o mesmo sobrevoasse os países vizinhos.



Essa foi a terceira demonstração de força norte-coreana desde domingo, e coincidiu com os maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.