Polônia entregará 4 caças MiG-29 à Ucrânia, o primeiro país da Otan a fazê-lo

A Polônia entregará à Ucrânia quatro aviões-caça de concepção soviética MiG-29 "nos próximos dias", declarou o presidente polonês Andrzej Duda nesta quinta-feira (16). Esta será a primeira entrega desse tipo de um país da Otan.



"Em um primeiro momento, vamos entregar nos próximos dias [...] quatro aeronaves plenamente operacionais à Ucrânia", declarou Duda.



"Há outras aeronaves em manutenção agora mesmo, e provavelmente serão entregues de maneira sucessiva", acrescentou o presidente da Polônia em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente tcheco, Petr Pavel.



Duda detalhou que a Polônia dispõe de cerca de 15 caças MiG, herdados nos anos 1990 das forças armadas da Alemanha Oriental.



"Esses MiG continuam em serviço na força aérea polonesa. São os últimos anos de exploração desses equipamentos, que se mantêm operacionais em sua grande maioria", acrescentou o presidente da Polônia.



Os MiG que serão enviados à Ucrânia serão substituídos por aeronaves sul-coreanas FA-50, que a Polônia adquiriu recentemente, e depois pelos F-35 norte-americanos.



A Casa Branca assinalou que a decisão da Polônia de ser o primeiro país a enviar aviões de combate MiG-29 à Ucrânia "não muda" a decisão dos Estados Unidos de não enviar seus próprios caças a Kiev.



"Não muda nossa análise com relação aos F-16", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, ao se referir ao avião de combate fabricado nos Estados Unidos.



A decisão da Polônia "não afeta, não muda" isso, indicou, lembrando que o presidente Joe Biden se opôs publicamente ao fornecimento de caças à Ucrânia.



O governo ucraniano pediu em diversas ocasiões a seus aliados ocidentais que enviassem caças-bombardeiros modernos, com a expectativa de conseguir os F-16 americanos.



Em reação ao anúncio da Polônia, o porta-voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ignat, declarou: "Os MiG não resolverão os problemas, precisamos dos F-16. Mas os MiG vão contribuir para reforçar nossas capacidades."



- 'Uma coalizão mais ampla' -



A Rússia ainda não reagiu ao anúncio polonês, mas o Kremlin repetiu em diversas ocasiões que o fornecimento de armas ocidentais a Kiev só vai prolongar o conflito e o "sofrimento" da população civil, sem modificar os "objetivos militares" da Rússia na Ucrânia.



Duda disse que podia dizer que a Polônia está "a ponto de enviar os MiG para a Ucrânia".



Acrescentou que os MiG-29 são "aeronaves que os pilotos ucranianos podem utilizar hoje sem necessidade de formação complementar".



Na manhã desta quinta-feira, o ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, declarou que seu país queria transferir os MiG-29 à Ucrânia "como parte de uma coalizão de Estados mais ampla".



Questionado sobre quais seriam os outros países dessa coalizão, Blaszczak respondeu que se trata da Eslováquia, mas ressaltou que o grupo está aberto "a outros participantes". "Queremos, em absoluto, que nossas atividades sejam feitas no âmbito da coalizão", acrescentou.



No ano passado, a Eslováquia, que faz fronteira com a Polônia, declarou-se disposta a discutir o envio de aviões MiG-29 à Ucrânia, mas sem tomar uma decisão a respeito.



O anúncio do presidente da Polônia acontece depois que seu ministro da Defesa declarou que a contraespionagem polonesa conseguiu desmantelar uma rede de espionagem russa.