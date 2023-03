Soldados ucranianos tentam contra-atacar ofensiva russa em Bakhmut

Agachado em uma pequena floresta, o líder de um comando das forças especiais ucranianas explica a seus soldados a rota para conter uma ofensiva russa ao norte de Bakhmut, no leste da Ucrânia.



O objetivo é defender a cidade de Grygorivka, atacada na terça-feira pela artilharia inimiga. A tomada desta cidade pelos soldados russos e pelo grupo paramilitar Wagner cercaria ainda mais Bakhmut, a 10 quilômetros de distância, onde acontece a mais longa e sangrenta batalha desde o início da invasão russa.



"Nossa missão é deter o ataque inimigo e apoiar nossas tropas de infantaria com artilharia", disse à AFP o chefe do comando, que deseja permanecer anônimo.



Encapuzados, usando capacetes e pequenas mochilas camufladas, o grupo de soldados de elite está munido de fuzis TAR-21 - arma israelense fabricada sob licença ucraniana - com mira telescópica e silenciador, metralhadoras e lança-foguetes antitanque.



Ao redor de Bakhmut, os disparos da artilharia ucraniana e o som de ataques russos próximos ou ucranianos mais distantes são incessantes.



Grygorivka está localizada a poucos quilômetros a oeste das cidades de Orikhovo Vassilivka e Bogdanivka, onde as forças ucranianas "repeliram os ataques" dos russos, afirmou o Estado-maior em Kiev na noite de terça-feira em seu relatório diário.



"A situação é difícil, mas nós a controlamos", diz o chefe do comando de 45 anos. "Somos capazes de lutar, mas sofremos perdas devido à enorme quantidade de artilharia que o inimigo tem à sua disposição. Por isso temos que voltar, mas às vezes avançamos. Eles estão tentando tomar Bogdanivka e depois Chasiv Yar, para cercar ainda mais Bakhmut", acrescentou.



Chasiv Yar, a primeira cidade ao oeste de Bakhmut, foi alvo de um bombardeio na terça-feira que atingiu e incendiou casas desabitadas.



- Cada um faz o que pode, onde pode -



Parado à beira da estrada, Max, de 40 anos, operador de drones e apelidado de "bombardeiro", acaba de lançar um pequeno dispositivo sob o qual fixou uma granada de mão.



O drone voa em direção a uma floresta a quase seis quilômetros de distância, onde estão os soldados russos. Na tela, ele observa a paisagem, a imagem é nítida.



O drone chega sobre a floresta e é colocado a uma altitude de cerca de 20 metros. Max, no entanto, perde o controle no último momento. A granada é lançada, mas erra o alvo.



Os russos "bloqueiam o drone cortando o sinal entre ele e o controle remoto. Quando o drone está fora de controle, começa a descer e eles atiram nele", explica o operador, após recuperar o aparelho, que traz os estigmas dos arranhões de bala.



O homem explica ter perdido três drones no dia anterior, um total de 62 desde o início da invasão.



"A Rússia investiu durante anos em suas ferramentas de guerra radioeletrônicas. Elas são muito eficazes", diz "Zyma", chefe de uma equipe de operadores de drones ucranianos que operam no sul.



Segundo ele, os russos usam toda uma gama de equipamentos para "atordoar" ou mesmo "falsificar" os sinais dos drones ucranianos e derrubá-los.



"Cada um faz o que pode, onde pode", acrescenta Max. "Essas tecnologias nos permitem estabelecer metas de matar dez 'orcs' por dia", detalha ele, usando um apelido pejorativo para os inimigos russos.



"Vejo os resultados positivos do meu trabalho. Posso usar meu tempo e minhas munições com eficiência. Isso me deixa feliz", acrescenta o militar.