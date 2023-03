Equipes de emergência na Colômbia encontraram os corpos dos 10 trabalhadores que ficaram presos na terça-feira à noite após a explosão em um túnel de uma mina de carvão na região central do país, o que eleva para 21 o número de vítimas fatais, anunciou o presidente Gustavo Petro.



"Lamentavelmente 21 pessoas morreram neste acidente trágico em Sutatausa", município do departamento de Cundinamarca, escreveu o presidente colombiano no Twitter.