El Salvador prorroga regime de exceção para lutar contra gangues

O Congresso de El Salvador, dominado pelo governo, prorrogou na quarta-feira por 30 dias o regime de exceção para a continuidade da "guerra" do presidente Nayib Bukele contra as gangues, que já provocou a detenção de quase de 66.000 pessoas e que completará um ano em 27 de março.



"Com 67 votos a favor está aprovada a iniciativa do presidente da República por meio do conselho de ministros no sentido de prolongar o regime de exceção em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias", declarou o presidente do Congresso, Ernesto Castro.



Esta é a 12ª prorrogação, que vai de 18 de março a 16 de abril, para enfrentar a estrutura das gangues, que sobrevivem de extorsão, assassinatos e vendas de drogas.



A "guerra contra as gangues empreendida pelo governo permitiu que a população salvadorenha tenha um sentimento de segurança medido pelas pesquisas", afirma o decreto legislativo.



Criticado por organismos de defesa dos direitos humanos, o regime de exceção permite detenções sem ordem judicial e foi instaurado como resposta ao aumento dos homicídios, com 87 mortes registradas de 25 a 27 de março de 2022.



Os dados oficiais registram as detenções de 65.795 supostos criminosos. A polícia apreendeu 2.513 armas de fogo e 3.167 veículos.



Mais de 90% dos salvadorenhos consideram "muito bom ou bom" o sistema de segurança pública de Bukele, que inclui a luta contra as gangues, segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira pelo jornal La Prensa Gráfica.