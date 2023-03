Buldogue francês destrona o labrador como o cão mais popular dos EUA

Após 31 anos de reinado, o labrador foi destronado nesta quarta-feira (15) pelo buldogue francês como o cachorro mais popular dos Estados Unidos.



É a primeira vez que o buldogue francês sobe ao topo do ranking de popularidade realizado anualmente pelo American Kennel Club (AKC), organização de defesa dos cães de pura raça fundada em 1884.



A lista de vencedores para o ano de 2022, apresentada em comunicado, coloca o buldogue francês à frente do labrador retriever, justamente o inverso das posições das duas raças no ano anterior.



Atrás deles, as raças preferidas foram o golden retriever, o pastor alemão e o poodle. "O Adorável Labrador" estava no topo da lista há 31 anos.



Subindo do décimo quarto lugar em 2012 para o topo do ranking dez anos depois, "o buldogue francês viu sua popularidade crescer ao longo dos anos e por um bom motivo: eles são brincalhões, versáteis, leais e sociáveis", afirmou Gina DiNardo, presidente da organização.



O ranking de popularidade estabelecido anualmente pelo AKC é baseado no número de cães registrados para cada raça de cachorro. Em 10 anos, o número de buldogues franceses registrados cresceu 1.000%.



Os buldogues franceses, como seus primos ingleses e pugs, têm focinhos curtos, o que pode levar a problemas respiratórios e outras complicações de saúde.



O ministro da agricultura holandês declarou em janeiro que tentaria proibir a posse de animais que "sofrem por causa de sua aparência".



A Holanda proibiu a criação de animais de estimação vítimas de sua aparência em 2014, mas alguns animais ainda são comercializados ilegalmente ou comprados no exterior.



Os buldogues franceses também ganharam as manchetes em 2021, quando a estrela pop Lady Gaga teve seus dois cães roubados enquanto um passeador os levava para passear.



Os três ladrões foram capturados e presos e os cachorros devolvidos à cantora.