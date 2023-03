Biden segue ofensiva contra grandes farmacêuticas e seus 'lucros exorbitantes'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fez do barateamento dos medicamentos um de seus pilares, voltou a atacar, nesta quarta-feira (15), as grandes empresas farmacêuticas e seus "lucros exorbitantes obtidos em detrimento do povo americano".



"Não tenho nenhum problema com as empresas obterem lucros razoáveis, mas, pelo amor de Deus, não às custas de famílias trabalhadoras e pessoas idosas", disse Biden durante viagem a Las Vegas.



O democrata, 80 anos, recorreu à sua experiência na redução de preços de remédios e a seus projetos sobre o assunto, na esperança de seduzir o eleitorado branco de idade avançada, que vota, majoritariamente, nos republicanos.



Ele lembrou que uma iniciativa sua limitou o preço da insulina a 35 dólares por mês para maiores de 65 anos inscritos no sistema de seguridade social Medicare. Biden se comprometeu a estender essa assistência a todos os diabéticos, independentemente da idade, "incluindo as 200 mil crianças que têm diabetes tipo 1 e precisam de insulina para sobreviver a cada dia".



O presidente também elogiou a decisão recente de dois laboratórios, Eli Lilly e Novo Nordisk, de baixar o preço da insulina. "Os americanos pagam mais por medicamentos prescritos do que qualquer outra nação industrializada. Digam-me o medicamento que tomam, eu os levo para a França e ele custará muito menos", afirmou.



ELI LILLY & CO



NOVO NORDISK