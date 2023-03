Coreia do Norte dispara míssil balístico intercontinental, diz Seul

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental (ICBM) nesta quinta-feira (16, noite de quarta em Brasília), informou Seul, no momento em que o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, se dirige ao Japão para fortalecer vínculos e fazer frente à agressividade crescente de Pyongyang.



"Nossas forças armadas detectaram um míssil balístico de longo alcance disparado do entorno da zona de Sunan em Pyongyang", disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que detalhou à AFP que se trata de um míssil balístico intercontinental.



O Ministério de Defesa do Japão confirmou o lançamento e assinalou no Twitter que o projétil cairia "fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, cerca de 550 km a leste da península coreana".



A guarda costeira japonesa emitiu um alerta aos barcos para que estejam atentos à queda de objetos.



Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão intensificando sua cooperação em defesa diante das crescentes ameaças militares e nucleares do Norte, que realizou uma série de testes de armas proibidas nos últimos meses.



O novo lançamento ocorreu horas antes de os líderes da Coreia do Sul e do Japão se encontrarem em Tóquio para discutir, entre outros tópicos, os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang e enquanto a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizam exercícios militares conjuntos.



A Coreia do Norte afirma que essas manobras são um ensaio geral para uma invasão.



Na terça-feira, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance em seu primeiro lançamento desde o início dos exercícios, os maiores em cinco anos, de acordo com o Exército sul-coreano.