Banco central da Suíça afirma que Credit Suisse cumpre requisitos de capital e liquidez

O banco central e o supervisor financeiro da Suíça afirmaram que o Credit Suisse (CS), que sofreu nesta quarta-feira seu pior colapso no mercado de ações, cumpre as exigências de capital e liquidez, e que, "em caso de necessidade", poderia obter novos recursos.



"O Credit Suisse atende às exigências em matéria de capital e liquidez impostas aos bancos de importância sistêmica", afirmaram o Banco Nacional Suíço (BNS, banco central), e a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro (Finma), em comunicado conjunto.



"Em caso de necessidade, o BNA colocará liquidez à disposição do Credit Suisse", acrescentaram as instituições, em seus primeiros comentários após um dia em que os problemas do CS pesaram nos mercados mundiais.



A ação da instituição, considerada o ponto fraco da rede bancária suíça, caiu 24,24%, com uma capitalização de pouco menos de US$ 7,2 bilhões. Durante o pregão, chegou a cair 30%, atingindo a mínima histórica de US$ 1,66, apesar da intervenção de seu presidente, Axel Lehmann, para tranquilizar os mercados.