Blinken considera 'positiva' a mediação da China no acordo Irã-Arábia

O secretário de Estado americano Antony Blinken elogiou, nesta quarta-feira (15), a China, adversária dos Estados Unidos, por mediar um acordo entre Irã e Arábia Saudita, afirmando que o mesmo poderia beneficiar a região.



"Do nosso ponto de vista, tudo o que possa contribuir para reduzir as tensões, evitar conflitos e dissuadir de qualquer forma as ações perigosas e desestabilizadoras do Irã é positivo", declarou Blinken à imprensa durante visita à Etiópia.



"Creio que é valioso que os países, quando puderem agir, assumam a responsabilidade de fazer avançar a segurança, de fazer avançar as relações pacíficas", afirmou.



A China, uma grande importadora de petróleo, facilitou a aproximação que levou à retomada das relações diplomáticas, em 10 de março, entre Irã, inimigo dos Estados Unidos desde a Revolução Islâmica de 1979, e Arábia Saudita, aliado histórico de Washington.



As relações entre o reino saudita e os Estados Unidos ficaram tensas desde que o presidente Joe Biden expressou preocupação com as violações de direitos humanos nesse país.



Os Estados Unidos denunciam com frequência o que consideram um papel desestabilizador de Pequim no mundo, enquanto pedem à China que assuma maior protagonismo se deseja ser uma grande potência.