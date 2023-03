Inundações em região atingida por terremoto na Turquia deixam ao menos 14 mortos

Ao menos 14 pessoas morreram e outras 5 estão desaparecidas nesta quarta-feira (15) após inundações em duas províncias do sudeste da Turquia, já afetadas pelo terremoto devastador de 6 de fevereiro, informou a mídia local.



Doze pessoas morreram na cidade de Sanliurfa, incluindo cinco sírios encontrados no porão de um prédio, e outras duas na vizinha Adiyaman, incluindo um bebê de um ano e meio, declarou o ministro do Interior, Suleyman Söylu.



Segundo ele, mais de 160 socorristas e mergulhadores foram enviados ao local.



As províncias de Adiyaman e a vizinha Malatya, as mais afetadas pelo terremoto, sofreram grandes danos.



Pelo menos uma das vítimas em Adiyaman estava dentro de um contêiner transformado em abrigo de emergência, quando a água a arrastou para longe, informou a agência.



Mais de 48.000 pessoas morreram na Turquia e quase 6.000 na Síria depois que o terremoto de 6 de fevereiro atingiu a área, o pior desastre da região nos tempos modernos.



Muitos sobreviventes do terremoto estão temporariamente alojados em tendas e contêineres nas 11 províncias turcas afetadas.