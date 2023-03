Malawi corre contra o tempo para resgatar sobreviventes do ciclone Freddy

As operações de resgate e busca por sobreviventes continuam no Malawi nesta quarta-feira (15), enquanto a normalidade volta lentamente às áreas duramente atingidas pelo ciclone Freddy, que deixou mais de 240 mortos no país e em Moçambique.



Freddy deixou o sul da África no final de fevereiro e retornou no início de março, quando provocou pelo menos 225 mortes no Malawi e 21 em Moçambique, segundo as autoridades.



Além disso, as autoridades do Malawi reportaram 41 desaparecidos e 700 feridos.



O papa Francisco rezou nesta quarta-feira pelas vítimas do ciclone, em sua audiência semanal na praça de São Pedro.



"Rezo pelos mortos, feridos e deslocados. Que o Senhor apoie as famílias e as comunidades mais afetadas por esta calamidade", disse.



Enquanto isso, as operações de busca por corpos e tentativas de resgate de pessoas presas sob a lama continuam.



"As inundações são o maior problema", disse Felix Washon, porta-voz da Cruz Vermelha do Malawi, à AFP.



"A destruição é enorme, é um desafio chegar às pessoas presas com as pontes destruídas e o nível alto das águas", acrescentou. Segundo ele, equipes de emergência resgataram pessoas de árvores e telhados.



Quase 59.000 pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone e 20.000 estão desabrigadas.



Mercados e lojas reabriram nesta quarta-feira na aldeia de Chilobwe, perto da cidade de Blantyre, onde casas de tijolo e barro foram varridas por fortes deslizamentos de terra.



Daud Chitumba, um motorista de ônibus de 27 anos, disse que precisa alimentar sua família. "Tenho duas filhas pequenas e obrigações. Temos que reconstruir nossas vidas", afirmou.



Nos últimos dias, as chuvas torrenciais provocaram inundações e deslizamentos de terra mortais, embora as chuvas tenham parado na manhã desta quarta-feira.



Na segunda-feira, na comunidade de Chilobwe, famílias e equipes de resgate cavaram na lama, às vezes com as mãos, em busca de um familiar ou pelo menos de seus corpos.



"Há mortos por todo o lado (...), todo mundo perdeu alguém", lamentou Fadila Njolomole, de 19 anos.