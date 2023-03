Rússia oferece formação para desempregados ingressarem na indústria de defesa

A Rússia vai propor que os desempregados do país recebam um curso de formação para trabalhar na indústria de defesa, anunciou nesta quarta-feira (15) o governo, que observa um aumento na procura de funcionários neste setor devido à guerra na Ucrânia.



"Os cidadãos que buscam emprego poderão ter uma formação profissional gratuita ou receber formação complementar para posteriormente conseguirem emprego nas empresas do complexo militar-industrial", informou o Governo no comunicado em seu site oficial.



O projeto terá um investimento de US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 47,6 milhões) e permitirá formar mais de 12.000 pessoas.



A medida busca auxiliar empresas do setor de defesa a suprirem suas necessidades de especialistas e ajudar os cidadãos a encontrarem emprego mais rapidamente.



A indústria de defesa russa enfrenta forte pressão há um ano em termos de produção e pessoal, diretamente relacionada à intervenção militar na Ucrânia.



Nos últimos meses, o presidente russo, Vladimir Putin, solicitou repetidamente que os funcionários do setor aumentassem a produção de munições e projéteis para uso na Ucrânia.



Segundo dados oficiais, cerca de um terço do orçamento federal de 2023 está destinado aos gastos militares e de segurança.