Receitas de petróleo russo despencaram devido às sanções, diz AIE

As receitas de petróleo da Rússia caíram 42% na comparação anual em fevereiro, sob o efeito das sanções do G7 e da União Europeia (UE), embora o país comercialize aproximadamente o mesmo volume de petróleo bruto, informou a Agência Internacional de Energia (AIE) nesta quarta-feira (15).



"Estimamos que a Rússia faturou US$ 11,6 bilhões em fevereiro, em comparação com US$ 14,3 bilhões em janeiro e cerca de US$ 20 bilhões um ano antes", afirmou em seu relatório mensal sobre o petróleo.



No entanto, um ano após a invasão russa da Ucrânia, "o país continua enviando aproximadamente o mesmo volume de petróleo para os mercados mundiais", acrescenta o documento.



"Isso mostra que o regime de sanções do G7 não conseguiu reduzir a oferta global de petróleo bruto e derivados, mas limitou a capacidade da Rússia de gerar receitas com a exportação", concluiu.



A produção de petróleo russa em fevereiro ficou quase nos mesmos níveis de antes do conflito. As exportações caíram 500 mil para 7,5 milhões de barris (mbd).



No ano passado, os 4,5 mbd de petróleo russo anteriormente destinados à UE, à América do Norte e a outros países da OCDE encontraram outros destinos.



Atualmente, o petróleo russo vai principalmente para a Ásia, principalmente para a Índia e, em menor escala, para a China. Os dois países absorveram mais de 70% das reservas exportadas por Moscou, segundo a AIE.