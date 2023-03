A ação do banco Credit Suisse estava em queda livre nesta quarta-feira na Bolsa suíça, depois que o principal acionista saudita anunciou que não vai apoiar a instituição com um aumento de sua participação no capital.



Às 10H40 GMT (7H40 de Brasília), o título do segundo maior banco da Suíça perdida 19,7%, a 1,7985 franco suíço, depois de registrar o mínimo histórico de 1,7275 CHF durante a sessão.



CREDIT SUISSE GROUP