Novo CEO do SVB pede que correntistas retornem

O novo diretor do Silicon Valley Bridge Bank, entidade criada pelos reguladores federais americanos após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), que sofreu intervenção, pediu nesta terça-feira (14) aos clientes que sacaram seus depósitos que retornem com o dinheiro, a fim de que o banco possa se recuperar.



O SVB, chave para start-ups nos Estados Unidos desde a década de 1980, entrou em colapso após uma retirada maciça de depósitos, que levou os reguladores financeiros a assumirem o controle da entidade na última sexta-feira.



"A primeira coisa que você pode fazer para apoiar o futuro desta instituição é ajudar a reconstruir nossa base de depósitos", declarou Tim Mayopoulos. "Estamos fazendo todo o possível para reconstruir, resgatar a confiança e continuar apoiando a economia da inovação."



A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) informou que irá responder por todos os depósitos do SVB, incluindo aqueles que superarem o limite de proteção, de US$ 250.000. "Estamos fazendo novos empréstimos e honrando totalmente as linhas de crédito existentes", assinalou Mayopoulos.