Mulher tem rosto devorado por bactérias em acidente doméstico

Donna ficou em coma por quatro dias. Em seguida, passou por várias cirurgias para tentar corrigir a lesão do rosto deixada pela bactéria carnívora (foto: Reprodução/Mirrorpix - Facebook/Donna Marie Corden)

A britânica Donna Corden teve metade do rosto devorado após contrair uma bactéria carnívora em um acidente doméstico. Ela escorregou, bateu e feriu a cabeça no forno. No dia seguinte, o rosto de Donna começou a inchar, e ela teve que passar por cerca de 15 cirurgias.