A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (14) graças às compras de ações a bom preço, em um mercado menos ansioso do que na segunda pelas turbulências do setor bancário.



Wall Street é seduzido pela perspectiva de um possível fim antecipado do ajuste monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).



O índice Dow Jones ganhou 1,06%, o tecnológico Nasdaq subiu 2,14% e o índice ampliado S&P; 500 cresceu 1,68%.