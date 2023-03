Premiê britânico recebe advertência por passear com cadela fora da coleira

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi filmado quando passeava com sua cadela fora da coleira no Hyde Park de Londres, uma prática proibida, que resultou em uma advertência policial.



O episódio se soma a outros atos embaraçosos para o político, que incluem uma multa por não usar cinto de segurança e outra por violação das restrições durante a pandemia.



As imagens, amplamente compartilhadas na rede social TikTok, mostram Nova, a cadela do chefe de governo conservador, passeando solta no parque da capital. A filmagem também exibe as placas que informam que os cães devem estar na coleira.



"Um agente falou com uma mulher e a lembrou sobre as regras", informou um porta-voz da polícia de Londres, aparentemente referindo-se à mulher de Sunak, Akshata Murty. "A cadela foi colocada de volta na coleira."



O porta-voz de Sunak não comentou o assunto.